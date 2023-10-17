Pasifik Savaşı filminin konusu ne? Pasifik Savaşı filminin oyuncuları kim?
Pasifik Savaşı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Pasifik Savaşı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Pasifik Savaşı filminin konusu ne? Pasifik Savaşı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Pasifik Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Guillermo del Toro oturuyor. Filin senaristliğini ise Thomas Tull, Jon Jashni ve Guillermo del Toro üstleniyor. Peki, Pasifik Savaşı filminin konusu ne? Pasifik Savaşı filminin oyuncuları kim?
PASİFİK SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Denizin altından gelen Kaiju isimli yaratıklar insanlığı tehdit etmektedir. Bu yaratıkların yol açtığı felaketi önlemek için Jaeger isimli robotlar üretilir. Ancak robotların bile üstesinden gelemeyeceği bir durum söz konusudur. Umutlar tükenmişken ortaya çıkan eski bir pilot ve stajyeri insanlığın son umudu olacaktır.
PASİFİK SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Charlie Hunnam, Raleigh Becket
Idris Elba, Stacker Pentecost
Rinko Kikuchi, Mako Mori
Charlie Day, Dr. Newton Geiszler
Burn Gorman, Dr. Hermann Gottlieb
Max Martini, Herc Hansen
Robert Kazinsky, Chuck Hansen
Clifton Collins, Jr., Tendo Choi
Ron Perlman, Hannibal Chau
Diego Klattenhoff, Yancy Becket
Ellen McLain, Jaeger AI
PASİFİK SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Pasifik Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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