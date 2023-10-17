Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:56

Güncelleme: 17.10.2023 - 09:56

Pasifik Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Guillermo del Toro oturuyor. Filin senaristliğini ise Thomas Tull, Jon Jashni ve Guillermo del Toro üstleniyor. Peki, Pasifik Savaşı filminin konusu ne? Pasifik Savaşı filminin oyuncuları kim?

PASİFİK SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Denizin altından gelen Kaiju isimli yaratıklar insanlığı tehdit etmektedir. Bu yaratıkların yol açtığı felaketi önlemek için Jaeger isimli robotlar üretilir. Ancak robotların bile üstesinden gelemeyeceği bir durum söz konusudur. Umutlar tükenmişken ortaya çıkan eski bir pilot ve stajyeri insanlığın son umudu olacaktır.

PASİFİK SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charlie Hunnam, Raleigh Becket

Idris Elba, Stacker Pentecost

Rinko Kikuchi, Mako Mori

Charlie Day, Dr. Newton Geiszler

Burn Gorman, Dr. Hermann Gottlieb

Max Martini, Herc Hansen

Robert Kazinsky, Chuck Hansen

Clifton Collins, Jr., Tendo Choi

Ron Perlman, Hannibal Chau

Diego Klattenhoff, Yancy Becket

Ellen McLain, Jaeger AI

PASİFİK SAVAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Pasifik Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.