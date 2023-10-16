Daryuş Mehrcuyi kimdir, nereli? Daryuş Mehrcuyi neden öldü? Daryuş Mehrcuyi filmleri neler?
İranlı 83 yaşındaki ünlü yönetmen Daryuş Mehrcui ile eşi evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. Peki, Daryuş Mehrcuyi kimdir, nereli? Daryuş Mehrcuyi neden öldü? Daryuş Mehrcuyi filmleri neler?
İranlı ünlü yönetmen Daryuş Mehrcui ve eşi Vahide Mohammadifar, öldürüldü. Daryuş Mehrcuyi'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Daryuş Mehrcuyi kimdir, nereli? Daryuş Mehrcuyi neden öldü? Daryuş Mehrcuyi filmleri neler?
DARYUŞ MEHRCUYİ KİMDİR?
Daryuş Mihrcuyi, 8 Aralık 1939'da Tahran'da doğdu. İranlı film yönetmeni, senarist, yapımcı ve kurgucu. İran sineması akımlarından İran Yeni Dalgasını başlattığı kabul edilen İnek filminin yönetmenidir. İran sinemasının entelektüel yönetmenlerinden sayılır. Çoğu filmi, İran ya da başka ülke edebiyatı eserlerinden uyarlanmıştır.
Modern İran sineması Mihrcuyi ile başlar. Mihrcuyi, İran sinemasını realizm, sembolizm ve sanat sinemasına özgü duyarlıklarla tanıştırdı. Filmleri, Roberto Rossellini, Vittorio de Sica and Satyajit Ray filmleriyle benzerlik gösterir. Sinemasına bunların yanında İran'a özgü öğeleri de katarak, en büyük modern film akımlarından biri olan İran Yeni Dalgasının doğumuna öncülük etti.
DARYUŞ MEHRCUYİ NEDEN ÖLDÜ?
Daryuş Mihrcuyi, 14 Ekim 2023 tarihinde evinde eşi Vehideh Mohammadifar ile bıçaklanarak ölmüş halde bulundu.
DARYUŞ MEHRCUYİ FİLMLERİ
Almaas 33, 1966
İnek (Gav, 1999)
Postchi (aka The Postman), 1971
Agha-ye Hallou (aka Mr. Naive), 1972
Dayereh mina (aka The Cycle), 1975 (1978'de gösterime girdi.)
Hayat-e Poshti Madrese-ye Adl-e Afagh (aka The School We Went To), 1980 (1986'da gösterime girdi.)
Voyage au pays De Rimbaud (aka Journey to the Land of Rambo), 1983 (Fransa'da geçen bir belgesel.)
Ejareh Nesheenha (aka The Tenants), 1986
Shirak, 1988
Hamoun, 1990
Baanoo (aka The Lady), 1991 (1998'de gösterime girdi.)
Sara, 1993
Pari, 1995
Leila, 1996
Derakht-e Golabi (aka The Pear Tree), 1998
The Mix, 2000
Tales of an Island (Dear Cousin Is Lost bölümü), 2000
Bemani (aka To Stay Alive), 2002
Mehman-e Maman, 2004
Santoori, 2007
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