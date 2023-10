Yayınlanma: 16.10.2023 - 20:35

Güncelleme: 16.10.2023 - 20:35

İranlı ünlü yönetmen Daryuş Mehrcui ve eşi Vahide Mohammadifar, öldürüldü. Daryuş Mehrcuyi'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Daryuş Mehrcuyi kimdir, nereli? Daryuş Mehrcuyi neden öldü? Daryuş Mehrcuyi filmleri neler?

DARYUŞ MEHRCUYİ KİMDİR?

Daryuş Mihrcuyi, 8 Aralık 1939'da Tahran'da doğdu. İranlı film yönetmeni, senarist, yapımcı ve kurgucu. İran sineması akımlarından İran Yeni Dalgasını başlattığı kabul edilen İnek filminin yönetmenidir. İran sinemasının entelektüel yönetmenlerinden sayılır. Çoğu filmi, İran ya da başka ülke edebiyatı eserlerinden uyarlanmıştır.

Modern İran sineması Mihrcuyi ile başlar. Mihrcuyi, İran sinemasını realizm, sembolizm ve sanat sinemasına özgü duyarlıklarla tanıştırdı. Filmleri, Roberto Rossellini, Vittorio de Sica and Satyajit Ray filmleriyle benzerlik gösterir. Sinemasına bunların yanında İran'a özgü öğeleri de katarak, en büyük modern film akımlarından biri olan İran Yeni Dalgasının doğumuna öncülük etti.

DARYUŞ MEHRCUYİ NEDEN ÖLDÜ?

Daryuş Mihrcuyi, 14 Ekim 2023 tarihinde evinde eşi Vehideh Mohammadifar ile bıçaklanarak ölmüş halde bulundu.

DARYUŞ MEHRCUYİ FİLMLERİ

Almaas 33, 1966

İnek (Gav, 1999)

Postchi (aka The Postman), 1971

Agha-ye Hallou (aka Mr. Naive), 1972

Dayereh mina (aka The Cycle), 1975 (1978'de gösterime girdi.)

Hayat-e Poshti Madrese-ye Adl-e Afagh (aka The School We Went To), 1980 (1986'da gösterime girdi.)

Voyage au pays De Rimbaud (aka Journey to the Land of Rambo), 1983 (Fransa'da geçen bir belgesel.)

Ejareh Nesheenha (aka The Tenants), 1986

Shirak, 1988

Hamoun, 1990

Baanoo (aka The Lady), 1991 (1998'de gösterime girdi.)

Sara, 1993

Pari, 1995

Leila, 1996

Derakht-e Golabi (aka The Pear Tree), 1998

The Mix, 2000

Tales of an Island (Dear Cousin Is Lost bölümü), 2000

Bemani (aka To Stay Alive), 2002

Mehman-e Maman, 2004

Santoori, 2007