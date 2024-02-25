Pazar günü ne izlesek diye düşünenlere film önerileri

Yayınlanma: 25.02.2024 - 11:04

Güncelleme: 25.02.2024 - 11:04

Pazar günü evde oturup film izlemek istiyorsunuz ama ne izleyeceğinize karar veremiyor musunuz? İşte, birbirinden farklı konulara sahip muhteşem film önerileri...

1. Dinner for Schmucks – Salaklar Sofrası (2010)

Filmde, Tim Conrad (Paul Rudd) isimli adamın “en salak konuğu getiren” kişinin kariyer basamaklarını tırmandığı “salaklar sofrasına” Barry Speck (Steve Carell) adlı adamı getirmesiyle başlayan olaylar konu ediliyor.

2. The Rental – Issız Ev (2020)

Filmin oyuncu kadrosu ise Dan Stevens, Alison Brie, Sheila Vand, Jeremy Allen White ve Toby Huss gibi isimlerden oluşuyor. The Rental, hafta sonu kaçamağı için okyanus kıyısında ıssız bir ev kiralayan çiftin, evin sahibi tarafından gözetlendiklerinden şüphe duymasıyla başlayan korkunç olayları ve bu süreçte açığa çıkan tuhaf sırları ekrana taşıyor.

3. Little Women – Küçük Kadınlar (2019)

Amerikalı yazar Louisa May Alcott’un 1868 tarihli aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanan bu dramda, Amerikan İç Savaşı’nın ardından birbirleriyle tamamen farklı karakterlere sahip Meg, Jo, Beth ve Amy isimli dört kız kardeşin ergenlik sorunlarıyla çevrili yaşam mücadelesi ele alınıyor.

4. The Fundamentals of Caring – Kayıp Şeylerin Bakım Kılavuzu (2016)

Film maddi sorunlarını bakıcılık yaparak aşmaya çalışan Ben Benjamin (Paul Rudd) adındaki yazarın tedavisi olmayan bir hastalıktan muzdarip Trevor (Craig Roberts) adlı gencin bakımını üstlenmesiyle ikili arasındaki gelişen dostluğa odaklanıyor.