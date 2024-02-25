TV yayın akışı 25 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:51

Güncelleme: 25.02.2024 - 10:51

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

TRT 1

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Bir Sevdadır

08:55 Yerli Dizi

11:45 Enine Boyuna

13:00 Biraz Kül Biraz Duman

14:00 Yerli Dizi

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'Te 3

01:30 Kül Masalı

03:05 Yerli Dizi

05:20 Kapanış

STAR TV

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli dizi tekrar/ Sinema

16:15 Yerli dizi

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sakla Beni

Show TV

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sultan

14:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bahar

22:45 Salako

KANAL D

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Senden Önce

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

NOW TV

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Yabani

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

ATV

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Kardeşlerim

16:50 San Andreas Fayı

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

TV8

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024