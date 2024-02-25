TV yayın akışı 25 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 25 Şubat Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 25 Şubat Pazar TV rehberi...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
TRT 1
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Bir Sevdadır
08:55 Yerli Dizi
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
14:00 Yerli Dizi
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'Te 3
01:30 Kül Masalı
03:05 Yerli Dizi
05:20 Kapanış
STAR TV
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yerli dizi tekrar/ Sinema
16:15 Yerli dizi
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sakla Beni
Show TV
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sultan
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bahar
22:45 Salako
KANAL D
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Senden Önce
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
NOW TV
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Yabani
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
ATV
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Kardeşlerim
16:50 San Andreas Fayı
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
TV8
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
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