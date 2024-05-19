Pazar gününü evde geçirenlere 5 film önerisi

Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:46

Güncelleme: 19.05.2024 - 10:46

Bu pazar gününü evde sakin ve huzurlu geçirmek isteyenler için birbirinden özel 5 film sizi koltuğunuzdan alıp bambaşka yerlere götürecek...

1. Triangle of Sadness – Hüzün Üçgeni (2022) – IMDB: 7.3

İlk sırasında İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un kara komedi ve hiciv unsurlarıyla bezeli 2022 yapımı Triangle of Sadness filmi yer alıyor. Prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan ve Altın Palmiye ödülünün sahibi olan filmin oyuncu kadrosunda Harris Dickinson, Charlbi Dean, Dolly de Leon, Zlatko Buric, Iris Berben, Vicki Berlin, Henrik Dorsin ve Woody Harrelson gibi isimler yer alıyor. Triangle of Sadness, ultra lüks bir gemi yolculuğuna çıkan bir grup zenginin ıssız bir adada mahsur kalmasını ve zorlu hayatta kalma mücadelelerini ekrana getiriyor.

2. 303 (2018) – IMDB: 7.5

2018 tarihli bu aşk ve yol öyküsünde Avusturyalı yönetmen ve senarist Hans Weingartner imzası bulunuyor. Başrollerde Mala Emde ve Anton Spieker ikilisini izlediğimiz yapım bir yolculuk sırasında yolları kesişen Jule ve Jan adında iki gencin hikâyesini konu ediyor. Gösterime girdiği dönemde pek çok sinemaseverden tam not almayı başaran 303 insan doğası, aşk, ilişkiler ve benzeri konuların etrafında gezinen etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor.

3. Portrait of a Lady on Fire (2019) – IMDb: 8.1

18. yüzyılın sonlarında Britanya’da geçen filmde, ressam olan Marianne bir adada yaşamaktadır. Bir gün ondan Heloise’in düğün portresini yapması istenir. Fakat, manastırdan yeni ayrılan Heloise’in portresinin yapılacağını bilmemesi gerekir. Marianne, bu görevi yerine getirmek için gündüzleri onu izleyip geceleri portresini yapar. Aslında evlenmek istemeyen Heloise, evlenmeden önceki özgür anlarını Marianne ile geçirir. Bu iki kadın beraber zaman geçirmeye devam edince yakınlaşmaya başlar. Filmin başrollerini Adèle Haenel ve Noémie Merlant ikilisi üstleniyor.

4. Bedtime Stories (2008) – IMDb: 6

Türkiye'de Gerçek Masallar adı ile bilinen filmde, iki küçük yeğenine uyumadan önce masallar anlatan ve bu masalların gerçekleştiğini fark eden otel görevlisi Skeeter Bronson’ın eğlenceli hikayesi anlatılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Adam Sandler, Russell Brand, Keri Russell ve Teresa Palmer yer alıyor.

5. Maleficent (2014) – IMDb: 6.9

Barışçıl bir orman krallığında büyüyen Malefiz, siyah kanatları olan güzel bir kadındır. Yaşadığı ormanda oldukça huzurlu olan Malefiz’in hayatı, bir zamanlar sevdiği ve inandığı adamın yaşadığı ormanı tehdit etmesi ile değişir. Bu olaydan sonra Malefiz’in kalbi adeta bir taşa dönüşür. İntikam almak isteyen Malefiz, Aurora’yı lanetleyince olaylar gelişir. Filmin oyuncu kadrosunda Angelina Jolie, Elle Fanning ve Sharlto Copley yer alıyor.