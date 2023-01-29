Percy filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2020 yılında vizyona giren Percy filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Percy filminin konusu ne? Percy filminin oyuncuları kim? Percy filminin IMDb puanı kaç?
Percy, yönetmenliğini Clark Johnson, senaristliğini Garfield Lindsay Miller ve Hilary Pyror'un üstlendiği, 2020 yapımlı bir dram filmidir.
PERCY FİLMİNİN KONUSU NE?
Küçük bir kasabada çiftçilik yapan 70 yaşındaki Percy Schmeiser mahsüllerinde GDO bulunca büyük bir tarım şirketine meydan okur. 70 yaşındaki Percy Schmeiser küçük bir kasabada çiftçilik ile uğraşmaktadır. Mahsullerinde GDO bulunduğunu farkedince büyük bir tarım şirketine meydan okur. Kendisi gibi birçok çiftçiyi temsil eden Percy, hem çiftçilerin haklarını korumaya çalışan hemde tohumları şirket açgözlülüğüne karşı korumak isteyen bir halk kahramanı haline dönüşür.
PERCY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Christopher Walken
Christina Ricci
Zach Braff
Luke Kirby
Adam Beach
Martin Donovan
Roberta Maxwell
Peter Stebbings
PERCY FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Percy filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
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