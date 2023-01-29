Emine filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 08:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 08:00

Emine, yönetmenliğini Orhan Aksoy, senaristliğini Sadık Şendil'in üstlendiği, 1971 yapımlı bir dram filmidir.

EMİNE FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç yaştaki Murat, küçük yaşta babasını kaybetmesinin ardından evin tüm yükünü omuzlamıştır. Murat, annesine ve kardeşine bakabilmek için bir gazinoyu işletmeye başlar ve bir süre sonra gazinoda şarkıcılık yapan Emine'ye aşık olur. Fakat Emine, Murat'ın kardeşinden hoşlanmaktadır. Murat, Emine ve kardeşi arasında kalır.

EMİNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Filiz Akın

Tarık Akan

Ekrem Bora

Şükriye Atav

Osman Alyanak

Süha Doğan

EMİNE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Emine filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.