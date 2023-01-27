Çocuk Yasası ( The Children Act) filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Çocuk Yasası ( The Children Act), film, bir hakimin dini gerekçelerle kan naklini reddeden genç bir erkek çocuğunu içeren bir davasını konu alıyor.
Çocuk Yasası,Drama-Polisiye türünde 2017 İngiltere yapımı, yönetmenliğini Richard Eyre'nin yaptığı filmdir.
ÇOCUK YASASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İngiliz Yüksek Mahkemesi hakimi olan Fiona Maye, dini gerekçelerle kan naklini reddeden genç bir erkek çocuğunu içeren bir davaya bakmaktadır. Adam adındaki gencin ailesi, kanser teşhisi konan oğullarının tedavi sürecini dini sebepler yüzünden reddedince hakim ne karar vereceğini bilemez.
ÇOCUK YASASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Emma Thompson
Stanley Tucci
Fionn Whitehead
Anthony Calf
Jason Watkins
Ben Chaplin
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