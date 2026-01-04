"Breaking Bad" ve "Better Call Saul" ile televizyon tarihine geçen Vince Gilligan imzalı Pluribus dizisinin 2. sezonu olacak mı, ne zaman yayımlanacak merak ediliyor. Peki, Pluribus dizisinin 2. sezonu olacak mı? Pluribus yeni sezonu ne zaman, nerede yayımlanacak?

PLURIBUS 2. SEZON NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Pluribus dizisinin 2. sezonunun yayın tarihi henüz belli değil. Dizinin yeni sezon çekim takvimi de henüz belirlenmedi.

PLURIBUS DİZİSİNİN KONUSU NE?

Pluribus, insanlığın bir gecede kökten değiştiği bir dönemi konu alıyor. Huzur ve uyum vaat eden, ancak bireyselliği tamamen silip atan bir virüs salgını, dünyanın çehresini geri dönülmez biçimde değiştirir. Olaylar, New Mexico’nun Albuquerque kentinde geçer. Hikâye, uzaydan gelen bu gizemli virüse karşı bağışıklığı bulunan 12 kişiden biri olan Carol Sturka’nın gözünden anlatılır.

Her şey, uzaydan iletilen bir sinyalde gizli RNA dizisinin laboratuvarda çoğaltılmasıyla başlar. Bu virüs insanlığı tek bir zihin yapısında birleştirir; artık herkes aynı şekilde hisseder, düşünür ve tepki verir. Dünya yüzeyinde savaş, öfke ve çatışma kalmaz; herkes mutlu, huzurlu ve birbirine bağlıdır. Fakat bu “kusursuz düzen”in bedeli ağırdır; özgür irade ve bireysellik yok olmuştur.

Carol Sturka, bu kolektif bilincin dışında kalmış az sayıdaki insandan biridir. Yeni dünyanın gözünde bir anomali, hatta bir tehdit olarak görülür. Pluribus, Carol’ın yalnızlıkla, kayıpla, öfkeyle ve direniş arzusu arasındaki iç çatışmasını merkeze alarak, “birlik” uğruna insan olmanın özünden neler feda edilebileceğini sorgular.

PLURIBUS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Rhea Seehorn - Carol Sturka

Karolina Wydra - Zosia

Carlos Manuel Vesga - Manousos

Miriam Shor - Helen

Samba Schutte - Koumba Diabaté

Peter Bergman - Davis Taffler

Max Reeves - Margaux

Anna Mhairi - Vesper

Olivia Rouyre - Genevieve

Imani Love - Cleo

Phuong Kubacki - Soleil