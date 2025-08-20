Pluribus konusu nedir? Pluribus'un oyuncuları kimler? Pluribus nerede yayımlanacak?

Apple TV+’ın ‘dünyanın en perişan kişisinin dünyayı mutluluktan kurtarması gerektiği, türler arası bir orijinal içerik’ diye tanıttığı Pluribus’un ilk iki bölümü 7 Kasım Cuma yayınlanacak. Sonraki bölümler haftalık ekrana gelecek. Peki, Pluribus konusu nedir? Pluribus'un oyuncuları kimler?



PLURİBUS’UN KONUSU NE?

Apple, diziyi şu sözlerle tanıtıyor:

“Pluribus, türlerin sınırlarını zorlayan orijinal bir yapım. Dünya üzerindeki en mutsuz kişi, dünyayı mutluluktan kurtarmak zorunda kalıyor.”

Tam olarak ne anlama geldiği açık değil. Ama Seehorn’un canlandırdığı karakterin pek de mutlu olmayan biri olacağını ve bir şekilde Dünya’daki insanları mutluluktan ‘kurtarması’ gerektiğini varsayabiliriz. Hikâyenin detayları hâlâ gizli tutuluyor, fakat bu tanıtım mutluluğun dizideki dünyada tersine çevrilmiş, hatta tehlikeli bir olguya dönüşebileceğini düşündürüyor.

Variety’ye göre Gilligan, bu dizide ne suç ne de metamfetamin olduğunu söylüyor. Dizinin ilk bölümünde dünyanın “çok ani bir şekilde değiştiğini” ve sonrasında da oldukça farklılaştığını belirtiyor.



PLURİBUS NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANACAK?

Dokuz bölümlük bu drama dizisi, Apple TV+ platformunda dünya çapında prömiyer yapacak.

İlk iki bölüm 7 Kasım Cuma günü yayınlanacak, ardından her Cuma yeni bölümler gelmeye devam edecek. Final bölümü ise 26 Aralık’ta yayınlanacak.