Poyraz Karayel: Küresel Sermaye filminin yönetmen koltuğunda Osman Taşçı oturuyor. Filmin senaristliğini Ethem Özışık üstleniyor. Peki, Poyraz Karayel: Küresel Sermaye filminin konusu ne? Poyraz Karayel: Küresel Sermaye filminin oyuncuları kim?

POYRAZ KARAYEL: KÜRESEL SERMAYE FİLMİNİN KONUSU NE?

2014 yılında geçen hikâyede, o zamanların mafya babalarından Kulaksız Adnan'ın kızı Yasemin, kirli işler yapan Makber'in oğlu Semih ile birliktedir. Bu ilişkiyi istemeyen Kulaksız Adnan'ın, kızını Semih'ten ayırmasını Bahri Umman'dan istemesi ile başlar tüm olaylar. Bahri Baba bu görevi Sadrettin ve adamlarına vermesiyle de tehlikeli ama bir o kadar da komik ve heyecanlı maceranın pimi çekilmiş olur.

POYRAZ KARAYEL: KÜRESEL SERMAYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bora Akkaş

Sadi Celil Cengiz

Reha Özcan

Halit Karaata

Deniz Barut

Seda Türkmen

Musa Uzunlar

Celil Nalçakan

Ali İl

Cem Cücenoğlu

Emel Çölgeçen

Şükran Ovalı

Erkan Can

POYRAZ KARAYEL: KÜRESEL SERMAYE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.