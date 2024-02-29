Prens dizisinin yeni sezonu ne zaman yayımlanacak? Prens'in 2. sezon hangi gün yayımlanacak?

bluTV'nin sevilen dizisi Prens'in yeni sezonuyla ne zaman ekranlara döneceği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Prens dizisinin yeni sezonu ne zaman yayımlanacak? Prens'in 2. sezon hangi gün yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 22:58
Prens dizisinin yeni sezonu ne zaman yayımlanacak? Prens'in 2. sezon hangi gün yayımlanacak?
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Senaristliğini Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın üstlendiği bluTV'nin sevilen dizisi Prens'in yeni sezonunun yayın tarihi belli oldu. Senaristliği dışında başrole yer alan oyuncu Giray Altınok geçtiğimiz günlerde yayın tarihinin açıklanacağını yaptığı paylaşım ile duyurmuştu. Açıklama bluTV'nin X hesabından geldi. Peki, Prens dizisinin yeni sezonu ne zaman yayımlanacak? Prens'in 2. sezon hangi gün yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

PRENS YENİ SEZON NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Prens dizisi ikinci sezonuyla 9 Nisan'dan itibaren salı günleri bluTV'de izleyicisiyle bulaşacak.

PRENS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Hüseyin Avni Danyal ve Serdar Orçin gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonunda Çağlar Ertuğrul ve Ebru Şahin de yer alacak.


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