Rambo: İlk Kan (First Blood) filminin konusu ne? Rambo: İlk Kan filminin oyuncuları kim?

Rambo: İlk Kan filminin yönetmen koltuğunda Ted Kotcheff oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Kozoll, William Sackheim üstleniyor. Peki, Rambo: İlk Kan filminin konusu ne? Rambo: İlk Kan filminin oyuncuları kim?
İLK KAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Vietnam gazisi John Rambo küçük bir kasabanın şerifi tarafından taciz edilince kontrolden çıkar. Eski bir Yeşil Bereli olduğu farkedilinceğe kadar iş işten geçer. Rambo bir polisi öldürüp kırsal alana kaçar.
Görevlilerin, bu genç adamın köşeye sıkıştırıldığında tam bir ölüm makinasına dönüştüğünü anlamaları için mıntıkadaki silahlı personelin çoğunun hayatını kaybetmesini beklemek gerekecektir. Yardım için bölgeye Rambo’nun Vietnam’daki komutanı Albay Trautman gelir. Kendi yetiştirdiği ölüm makinasını yakından tanıyan tecrübeli askerin, yetkililere tek bir önerisi olacaktır: 'Ceset torbalarını hazır edin!'
İLK KAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sylvester Stallone
Richard Crenna
Brian Dennehy
Bill McKinney
Jack Starrett
Michael Talbott
Chris Mulkey
John McLiam
Alf Humphreys
David Caruso
David Crowley
Don MacKay
David Petersen
Bruce Greenwood
Donald Adams
Ian Hutchinson
İLK KAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Rambo: İlk Kan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.