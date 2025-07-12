Rambo: İlk Kan (First Blood) filminin konusu ne? Rambo: İlk Kan filminin oyuncuları kim?

Rambo: İlk Kan filminin yönetmen koltuğunda Ted Kotcheff oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Kozoll, William Sackheim üstleniyor. Peki, Rambo: İlk Kan filminin konusu ne? Rambo: İlk Kan filminin oyuncuları kim?

İLK KAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Vietnam gazisi John Rambo küçük bir kasabanın şerifi tarafından taciz edilince kontrolden çıkar. Eski bir Yeşil Bereli olduğu farkedilinceğe kadar iş işten geçer. Rambo bir polisi öldürüp kırsal alana kaçar.

Görevlilerin, bu genç adamın köşeye sıkıştırıldığında tam bir ölüm makinasına dönüştüğünü anlamaları için mıntıkadaki silahlı personelin çoğunun hayatını kaybetmesini beklemek gerekecektir. Yardım için bölgeye Rambo’nun Vietnam’daki komutanı Albay Trautman gelir. Kendi yetiştirdiği ölüm makinasını yakından tanıyan tecrübeli askerin, yetkililere tek bir önerisi olacaktır: 'Ceset torbalarını hazır edin!'

İLK KAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Richard Crenna

Brian Dennehy

Bill McKinney

Jack Starrett

Michael Talbott

Chris Mulkey

John McLiam

Alf Humphreys

David Caruso

David Crowley

Don MacKay

David Petersen

Bruce Greenwood

Donald Adams

Ian Hutchinson

İLK KAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rambo: İlk Kan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.