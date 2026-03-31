Rapor filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Scott Z. Burns üstleniyor. Peki, Rapor filminin konusu ne? Rapor filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
RAPOR FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir senatör Daniel J. Jones'u 9/11 saldırısı sonrasında kurulan CIA Gözetim ve Sorgu Programı'nı soruşturmakla görevlendirir.
RAPOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Linda Powell
Adam Driver
Annette Bening
Corey Stoll
Sandra Landers
Evander Duck Jr.
Jon Hamm
Joanne Tucker
RAPOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Rapor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.