Recep İvedik 3 filminin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Filmin senaristliğini Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar, Can Ali Sabuncu üstleniyor. Peki, Recep İvedik 3 filminin konusu ne? Recep İvedik 3 filminin oyuncuları kim?
RECEP İVEDİK 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Yapımcılığını Faruk Aksoy'un, dağıtımını Özen Film'in üstlendiği Recep İvedik 3'te babaannesinin ölümünden sonra yalnızlıktan ve iç sıkıntısından kurtulmaya çalışan, sosyalleşmeye çabalayan Recep İvedik'in komik hikâyesi konu ediliyor.
RECEP İVEDİK 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Şahan Gökbakar
Zeynep Çamcı
Mehmet Yumurtacı
Sevim Yatlılar
RECEP İVEDİK 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Recep İvedik 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.