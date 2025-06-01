Köşeyi Dönen Adam filminin yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Filmin senaristliğini Müjdat Gezen, Umur Bugay üstleniyor. Peki, Köşeyi Dönen Adam filminin konusu ne? Köşeyi Dönen Adam filminin oyuncuları kim?

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir şekerleme firmasında odacı olarak çalışan ve kurtuluşunu gazetelerin verdiği lotarya kuponlarına bağlayan Adem (Kemal Sunal) ev sahibi Hacı Ömer (Ali Şen)'in kızı Şükran (Meral Orhonsay)'a aşıktır.

Adem, ABD'deki amcasından büyük bir miras kaldığı haberinin duyulması üzerine mahallesinde ve çalıştığı yerde günün adamı olur. O zamana kadar kızı Şükran'ı vermeye razı olmayan babası Hacı Ömer, Adem'i damat olarak kabul eder. Bir süre sonra beklenen miras Amerika'dan bir sandıkla gelir. Ancak sandığın içinden çıkan eşektir. Mirastan beklentisi olanların Adem'e sırt çevirmesi üzerine Adem Mister adını verdiği eşeğin karnında dev bir elmas olduğu yalanını söyler.

Film Adem'in çevresindeki kişilerin iki yüzlülüğü ve para için herşeyi yapabileceklerini anlatır. Geleceğini gazete kuponları, lotarya çekilişleri, spor toto ve piyango biletlerine bağlayan Adem'e bir hayal dünyasında yaşadığını söyleyen tek kişi ise şirketteki çay ocağında çalışan ve komşusu olan Halil (Macit Koper)'dir. "Bizim gibilere çalışmadan kazanılmış paradan hayır gelmez, arkadaş" diyen Halil, şirketten ayrılır ve bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlar.

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal · Adem

Ali Şen · Hacı Ömer (ses. Rıza Tüzün)

Meral Orhonsay · Şükran (ses. Ayşin Atav)

Necla Soylu · Müjde (ses. Ayşegül Devrim)

Özcan Özgür · Erol (ses. Zafer Önen)

Nejat Gürçen · Kılıbık Latif (ses. Ünal Gürel)

Sami Hazinses · Sarhoş Rıfkı (ses. Gazanfer Özcan)

Necdet Yakın · Lotaryacı Rıza (ses. Rıza Pekkutsal)

Macit Koper · Halil (ses. Esen Günay)

Gülten Ceylan · Halil'in eşi (ses. Gülçin Akçay)

Asım Par · Tanju (ses. Erhan Yazıcıoğlu)

Reşit Çıldam · Muhtar (ses. Timuçin Caymaz)

Muadelet Tibet · Safiye (ses. Güler Ökten)

Hüseyin Kutman · Mennan (ses. Dinçer Çekmez)

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Köşeyi Dönen Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.