Suicide Squad: Gerçek Kötüler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini David Ayer üstleniyor. Peki, Suicide Squad: Gerçek Kötüler filminin konusu ne? Suicide Squad: Gerçek Kötüler filminin oyuncuları kim?

GERÇEK KÖTÜLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Kötü olmak iyi hissettirir… Dünyanın en tehlikeli takımını toplamak için, hapisteki Süper Güçlü Kötü Adamları bir araya getir, devletin emri ile onları en güçlü silahlarla donat ve gizemli bir suç örgütünü yenmeleri için onları göreve gönder. Ancak, bu takım, aslında başarılı olmaları için değil de, tescilli suçları nedeniyle, eninde sonunda kaybedecekleri aşikar bir göreve çıktıklarını fark ettiklerinde ne yapacaklardır?

GERÇEK KÖTÜLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ben Affleck

Will Smith

Jared Leto

Viola Davis

Jai Courtney

Margot Robbie

Joel Kinnaman

Scott Eastwood

Cara Delevingne

Amanda Brugel

Kenneth Choi

GERÇEK KÖTÜLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Suicide Squad: Gerçek Kötüler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.