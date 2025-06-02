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Zindan Adası filminin konusu ne? Zindan Adası filminin oyuncuları kim?

Zindan Adası filminin konusu ne? Zindan Adası filminin oyuncuları kim?

2.06.2025 17:46:00
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Haber Merkezi
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Zindan Adası filminin konusu ne? Zindan Adası filminin oyuncuları kim?

Zindan Adası (Shutter Island) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zindan Adası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zindan Adası filminin konusu ne? Zindan Adası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Zindan Adası filminin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Filmin senaristliğini Dennis Lehan üstleniyor. Peki, Zindan Adası filminin konusu ne? Zindan Adası filminin oyuncuları kim? 

ZİNDAN ADASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Teddy ve ortağı Chuck, izbe bir adada bulunan sinir hastalıkları hastanesine kayıp bir şahıs ile ilgili araştırmaya giderler, ancak Teddy bu adada başka şeyler döndüğünden şüphelenir.

ZİNDAN ADASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Leonardo DiCaprio

Ben Kingsley

Mark Ruffalo

Michelle Williams

Emily Mortimer

Patricia Clarkson

Ted Levine

Jackie Earle Haley

Elias Koteas

John Carroll Lynch

ZİNDAN ADASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zindan Adası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.

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