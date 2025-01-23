Riddick Günlükleri filminin konusu ne? Riddick Günlükleri filminin oyuncuları kim?
Riddick Günlükleri (The Chronicles Of Riddick) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Riddick Günlükleri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Riddick Günlükleri filminin konusu ne? Riddick Günlükleri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Riddick Günlükleri filminin yönetmen koltuğunda David Twohy oturuyor. Filmin senaristliğini Jim Wheat ve Ken Wheat üstleniyor. Peki, Riddick Günlükleri filminin konusu ne? Riddick Günlükleri filminin oyuncuları kim?
RIDDICK GÜNLÜKLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Evrenin karanlık zamanlarında geçen filmde, teker teker Necromonge ordusunun pençesine düşen gezegenlerin tek seçeneği vardır: Ya değişecek, ya da yok olacaklardır. Bu seçeneği kabul etmeyenlerin tek umudu ise, birinin ortaya çıkıp Necromonge ordusunu yavaşlatmasıdır. Her şey kötüye giderken hayatta kalabilenler efsanelere sarılırlar. İyinin kötüyü yendiği efsaneler, kehanetler kulaktan kulağa yayılır. Ama bazen şeytani güçleri durdurmanın yolu onların karşısına bir başka şeytani güçle gitmekten geçer. Hal böyle olunca, sürgündeki Riddick büyük mücadele için çağırılır
RIDDICK GÜNLÜKLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Judi Dench - Aereon
Thandiwe Newton - Dame Vaako
Karl Urban - Vaako
Vin Diesel - Richard B. Riddick
Colm Feore - Lod Marshal
Keith David - Imam
Alexa Davalos - Kyra
Linus Roache - Purifier
Nick Chinlund - Toombs
RIDDICK GÜNLÜKLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Riddick Günlükleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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