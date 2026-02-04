Robot Ron: Bir Sorun Var filminin yönetmen koltuğunda Sarah Smith, Jean-Philippe Vine oturuyor. Peki, Robot Ron: Bir Sorun Var filminin konusu ne? Robot Ron: Bir Sorun Var filminin oyuncuları kim?

ROBOT RON: BİR SORUN VAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Çocukların robotlarla arkadaşlık kurmasının sıradanlaştığı bu dünyada, 11 yaşındaki Barney, sosyal hayatta zorlanan bir öğrencidir. Hayatı, beklediği gibi çalışmayan bir robot olan Ron'la tanışınca bambaşka bir yöne evrilir. Diğer robotlardan farklı olarak pek çok aksaklığı bulunan Ron, Barney'nin rehberliğine ihtiyaç duyar. Barney, Ron'a arkadaşlığı, empatiyi ve insan olmayı öğretmeye çalışırken; Ron da Barney'nin kendine güvenmesini ve yalnız olmadığını fark etmesini sağlar. Zamanla aralarında, teknolojinin ötesine geçen samimi ve güçlü bir bağ oluşur.

ROBOT RON: BİR SORUN VAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Ed Helms