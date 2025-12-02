Senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Selim Demirdelen’in üstlendiği “Rüya Gibi” dizisi, yakında izleyiciyle buluşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Rüya Gibi dizisi ne zaman başlıyor? Rüya Gibi dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

RÜYA GİBİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Rüya Gibi, 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de seyirciyle bir araya geliyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Rüya Gibi dizisi SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bir kenar mahallesinde kuaförlük yapan Aydan, bir anda kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Ancak yeni işindeki gölge patron, herkesin merak ettiği gizemli bir iş insanıdır. Aydan, bu dünyaya uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in açtığı dertlerle uğraşmak zorunda kalır. Emir’i takip eden kararlı bir komiserin yolu da hem Çiğdem’le hem de güzellik merkeziyle kesişir. Tüm bu karmaşa içinde Aydan, teselliyi en yakın dostu manikürcü Fiko’da bulmaya çalışırken, eski kocası Tarık’ın yarattığı sorunlarla da yüzleşmek zorunda kalır.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Seda Bakan

Uğur Güneş

Ahsen Eroğlu

Emre Bey

Celil Nalçakan

Şebnem Bozoklu

Devrim Yakut