Rüya Gibi dizisi final bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Rüya Gibi dizisinin final bölümü merak ediliyor. Peki, Rüya Gibi dizisinin final bölümü ne zaman yayımlanacak? Rüya Gibi dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Abisini Sezen’den uzak tutmaya çalışırken farkında olmadan onu daha da yakınına, otele götürür. Emir, Eralp’in sahip olduğu diğer kimlikten habersiz, iz sürmeye devam eder. Eralp ise Aydan’ın kendisinden sakladığı büyük sırrın peşine düşer. Efe ve Çido aşkı arasında, sırlar ve yalanlara dair sert bir yüzleşme yaşanır. Efe’nin öğrendiği gerçekler, Çido’yu ortaklarına geri dönmek zorunda bırakır; ÇAF için geri sayım başlar. Emir’in öncülüğünde illegal dünyadan çıkmak için büyük bir plan yapılır. Ancak plan işlerken Hayriye, depodaki gizemi keşfeder. Hanımeli’nin kapısına dayanan polisler ise hiçbirinin hesaba katmadığı yeni bir tehditi ortaya çıkarır. Eralp, Sezen’in kendi kızı olduğu gerçeğiyle sarsılır ve geri dönüşsüz bir kırılma başlar. Çido ve Efe ise kulübede ağır bir saldırıya uğrar; kurşunların hedefinde kalarak ölümle burun buruna gelirler.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN final BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hanımeli, polis baskını tehlikesini savuşturur ve son görev başarıyla tamamlanır. Emir; Çido ve Efe’yi, Boris’in ölümcül saldırısından kurtarır. Çido’nun, Boris’in sahaya sürdüğü gizli düşmanın Aydan’ın abisi Eralp olduğunu ortaya çıkarmasıyla tüm dengeler altüst olur.

Otelde ise tehlike giderek derinleşir; Eralp, ekibi rehin alarak kontrolü ele geçirir. Aydan ile abisi arasında sarsıcı bir yüzleşme yaşanır. Aydan’ın öncülüğünde Emir, Efe ve Eralp, Boris’e karşı tek cephede birleşir.

Emir, sevdiklerini kurtarmak ve temiz bir sayfa açmak uğruna kendi özgürlüğünü feda eder. Aydan, ekibin başına geçer; kendi projelerini hayata geçirerek işleri daha da büyütür. ÇAF için aşkta ve işte kazandıkları yeni bir dönem başlar.

Her şeyin başladığı teknede, Aydan ile Emir arasında sürpriz bir kavuşma yaşanır. Emir’in dönüşü ekip tarafından büyük bir sevinçle karşılanır; tüm savaşlar kazanılmış, bedeller ödenmiştir. Aydan ve Emir, kol kola, yeni bir maceraya doğru yelken açar.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN final BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Rüya Gibi dizisinin final bölümü 1 Mart Pazar akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.