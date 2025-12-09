Rüya Gibi dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Rüya Gibi dizisinin son bölümünde ne oldu?

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aydan, yıllarca kocası Tarık’ın gölgesinde kalmış, yetenekli ama bastırılmış bir kuafördür. Hayatı, Tarık’ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenmesiyle altüst olur. Vicdan azabıyla Tarık’ın yetimhanede büyüyen kızı Çido’yla el uzatan Aydan, bir yandan da kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır. Kuaförlük yapmak üzere çağırıldığı bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir’le tanışır. Aydan henüz farkında olmasa da can dostu Çido ve manikürcü arkadaşı Fiko ile tehlikeli ve geri dönüşü olmayan bir dünyaya adım atmıştır.

RÜYA GİBİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü 9 Aralık Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.