Rüya Gibi dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Rüya Gibi dizisinin son bölümünde ne oldu?
RÜYA GİBİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?
Aydan, Emir’in planına Fiko’nun da dâhil olduğunu öğrenince adeta başından kaynar sular dökülür. Tarık ve Hayriye, Aydan’ın patronunu sorgularken Çiğdem ve Efe’nin tatlı atışması dikkat çeker.
RÜYA GİBİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü 30 Aralık Salı akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.