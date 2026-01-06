Rüya Gibi dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Rüya Gibi dizisinin son bölümünde ne oldu?

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Tarık, Aydan'ı, Emir'in arabasından inerken görünce şüphelerinde haklı olduğunu anlar ve kıskançlık krizine girer. Emir, Çido’nun can dostu Ela’nın hayatını kurtararak büyük bir kahramanlık yapar. Aydan, Çido ve Fiko, Emir’e olan borçlarını ödemek için canla başla çalışmaya hazırdır. Hanımeli Kuaför Salonu nihayet yeni yüzüyle açılır fakat işler tahmin edildiği kadar parlak gitmez. Emir’i takip edip gece dükkana gelen gizemli biri, bütün sırları öğrenmek üzeredir.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü 6 Ocak Salı akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.