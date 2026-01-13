Rüya Gibi dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Rüya Gibi dizisinin son bölümünde ne oldu?

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aydan, Çido ve Fiko, Pelin’in kurduğu oyunun içine sürüklenirken depodaki paralar ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Emir’in ültimatomu, Aydan ve Fiko arasında büyük bir gerilime yol açar. Aydan eski hayatının yüklerinden kurtulmak için önemli bir adım atarken, geçmişine dair sakladığı büyük sır gün yüzüne çıkmak üzeredir. Herkes gizemli patronun kimliğini çözmeye yaklaşmışken, tüm dengeleri altüst eden beklenmedik bir gelişme yaşanır.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü 13 Ocak Salı akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.