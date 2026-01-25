Rüya Gibi dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Rüya Gibi dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Gizemli patronun ortaya çıkışı kısa süreli bir rahatlama yaratır fakat Pelin’in hemen vazgeçmeye niyeti yoktur. Emir, Boris’in başlattığı geri dönüşü olmayan bir savaş için hazırlık yapar. Efe ve Çido arasındaki yakınlaşma derinleşirken, Efe hiç istemediği bir nişanın eşiğine sürüklenir. Emir, Aydan’ın boşanma kararını destekler ve önündeki engelleri kaldırmak için riskli bir hamle yapar. Aydan ise büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Tarık, Emir’e borçlanırken Çiğdem ve Komiser Efe arasındaki aşk filizlenmeye başlıyor. Heyecan dolu tanıtımda Bora’nın tehdit ettiği Aydan’ın, Emir’le mi yoksa Bora’yla mı işbirliği yapacağı merak konusu oluyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Rüya Gibi dizisinin 8. bölümü 25 Ocak Pazar akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.