Rüzgar Eken filminin yönetmen koltuğunda Danilo Caputo oturuyor. Filmin senaristliğini Danilo Caputo, Milena Magnani üstleniyor. Peki, Rüzgar Eken filminin konusu ne? Rüzgar Eken filminin oyuncuları kim?

RÜZGAR EKEN FİLMİNİN KONUSU NE?

21 yaşındaki Nica, üniversite eğitimini tamamlamasının ardından güney İtalya'daki Apulia'ya geri döner. Babasını borç içinde, bölgeyi ise kirlenmiş, zeytin ağaçlarını yok olmuş olarak bulur. Bu ekolojik felaket karşısında herkes pes etmiş gibi görünse de Nica savaşmaya karar verir. Bu süreçte de asıl kirlenen şeyin insanların zihni olduğunu keşfeden Nica, karşısına çıkan beklenmedik engellerle yüzleşmek zorunda kalır.

RÜZGAR EKEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yile Yara Vianello

Espedito Chionna

Feliciana Sibilano

Caterina Valente

RÜZGAR EKEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rüzgar Eken filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.