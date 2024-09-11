Yayınlanma: 11.09.2024 - 16:03

Güncelleme: 11.09.2024 - 16:03

Orman filminin yönetmen koltuğunda Greg McLean oturuyor. Filmin senaristliğini Justin Monjo ve Yossi Ghinsberg üstleniyor. Peki, Orman filminin konusu ne? Orman filminin oyuncuları kim?

ORMAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Kendini keşfetme ve özgün deneyimler peşinde koşan İsrailli sırt çantalı gezgin Yossi Ghinsberg, Bolivya'nın La Paz şehrinde gizemli bir Avusturyalı jeologla tanışır ve onun kayıp kabileler, keşfedilmemiş maceralar ve hatta altınla ilgili sürükleyici hikayeleriyle büyülenir ve onu takip etmeye karar verir. 1981 dolaylarında.

Gecikmeden ve iyi arkadaşlar olan Amerikalı fotoğrafçı Kevin ve İsviçreli bir öğretmen olan Marcus eşliğinde, zümrüt ve aşılmaz Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde, deneyimli öncüleri tarafından yönetilen bir keşif gezisine katılırlar.

Bununla birlikte, uçsuz bucaksız ve misafirperver orman, deneyimsiz ekibi birbirinden ayırırken, çok geçmeden Yossi, kendisini zorlu ve yorulmak bilmeyen düşmanlarla dolu bir kabus ortamının derinliklerinde mahsur bulacak.

Bu yeşil labirentten nasıl kaçılabilir?

ORMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Daniel Radcliffe

Thomas Kretschmann

Alex Russell

Lily Sullivan

Joel Jackson

Luis Jose Lopez

John Bluthal

Jacek Koman

Angie Milliken

Lucho Velasco

ORMAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Orman filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.