Yayınlanma: 14.11.2023 - 12:10

Güncelleme: 14.11.2023 - 12:10

Yönetmenliğini Hakan Yonat'ın yaptığı Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesini anlatan Sadık Ahmet filminin vizyon tarihi belli oldu. Sadık Ahmet filmi için gün sayan sinemaseverler filmin konusu ve oyuncularını araştırıyor. Peki, Sadık Ahmet filmi ne zaman vizyona girecek? Sadık Ahmet filmi konusu ne? Sadık Ahmet filmi oyuncuları kim?

SADIK AHMET FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filmi 29 Aralık'ta vizyona girecek.

TRT Genel Müdürü Sobacı, "Sadık Ahmet" filmine ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu filmimiz de misyon yüklü işlerimizden biri olarak karşımızda. Sadık Ahmet'in hayatını beyaz perdeye aktarmak demek, bizler için, TRT için, kimliğimizin gölgelenmesine, bağımsızlığımızın kısıtlanmasına asla izin vermeyeceğimizin miladıdır. Sadık Ahmet, bizim için bu anlama geliyor. Tabii Sadık Ahmet, bir doktor olarak Batı Trakya'da sadece fiziki yaraları iyileştirmemiş, aynı zamanda asimile edilme, yok sayılma veya hürriyetten yoksun bırakılma gibi kitlesel acıları da iyileştirecek bir mücadele içerisine girmiş. O yüzden bizim için kıymetli bir proje."

SADIK AHMET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri olan Doktor Sadık Ahmet'in hayat hikayesini konu ediyor.

SADIK AHMET FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Turgay Aydın

Nur Fettahoğlu

Doğukan Güngör

Cemal Toktaş

Erkan Can

Ozan Akbaba

Erdal Beşikçioğlu

DR. SADIK AHMET KİMDİR?

Gümülcine’de 7 Ocak 1947’de doğan Ahmet, doğduğu topraklara hem bir doktor hem de bir toplum lideri olarak yıllarca hizmet etti.

Ahmet, Ankara ve Selanik’teki tıp öğreniminin ardından Yunan vatandaşı olarak yaklaşık 3 yıl süren zorunlu askerlik görevini tamamladı.

1978’den itibaren topluma doktor kimliğiyle hizmet veren Ahmet, Türk-Yunan ilişkilerinin Kıbrıs sorunu nedeniyle gerginleştiği dönemde Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı üzerinde kurduğu siyasi baskıya dikkat çekmek üzere harekete geçti.

Ahmet, 1985'te Batı Trakya Türklerinin sesini uluslararası kamuoyuna duyurmayı amaçlayan bir imza kampanyası başlattı ancak kampanya nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

Yunanistan'ın, azınlığın Türk kimliğini tanımaması, bunun yerine "Müslüman Azınlık" tanımlamasını kullanması, vatandaşlık anayasasının 19. maddesinin bahane gösterilerek on binlerce kişinin vatandaşlıktan çıkarılması gibi birçok sorunun takipçisi olan Ahmet, 1989 genel seçimlerinde Yunanistan'da Batı Trakyalı Türklerin oylarıyla seçilen ilk bağımsız milletvekili oldu ancak birkaç ay içinde milletvekilliği iptal edildi.

1990'da konuşmalarında azınlık için "Türk" tanımını kullanması nedeniyle tutuklanan Ahmet, 2 ay cezaevinde kaldı. Aynı yıl ikinci kez milletvekili seçilen Ahmet, 1991’de Batı Trakya Türk Azınlığını temsil eden ilk ve tek siyasi parti olan Dostluk, Eşitlik ve Barış (DEB) Partisini kurdu.

Bunun üzerine Yunanistan, seçim sisteminde değişikliğe giderek yüzde 3 seçim barajı uygulamasını getirdi. Bu uygulamayla bir adayın bağımsız milletvekili olabilmesi için sadece kendi bölgesinde değil Yunanistan genelinde oyların yüzde 3’ünü alması şart koşuldu. Bu nedenle yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Yunanistan'da yaşayan 150 bin Batı Trakyalı Türk'ün bağımsız milletvekili çıkarması, Dr. Sadık Ahmet'ten sonra bir daha mümkün olmadı.

Bugün bölgedeki Türk politikacılar, farklı siyasi partilerden aday olarak meclise girebiliyor. Bu zamana kadar Yunan Parlamentosunda en çok 4 milletvekiliyle temsil edilen Batı Trakyalı Türkler, 2019 seçimlerinde meclise 3 milletvekili gönderdi.

Ahmet’in kurduğu DEB Partisi ise genel seçimlere katılmasa da bölgedeki siyasi faaliyetlerini sürdürüyor.

Sadık Ahmet, Batı Trakya'daki azınlığın haklarını koruyan Lozan Barış Anlaşması'nın 72. yılında 24 Temmuz 1995'te henüz 48 yaşındayken "şüpheli" bir trafik kazasında yaşamını yitirdi.