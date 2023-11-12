Perfect Days filminin konusu ne, oyuncuları kim? Perfect Days Türkiye'de ne zaman vizyona girecek?

Yayınlanma: 12.11.2023 - 18:11

Güncelleme: 12.11.2023 - 18:11

Perfect Days filminin yönetmen koltuğunda Wim Wenders oturuyor. Senaristliğini Takuma Takasaki ve Wim Wenders üstleniyor. Peki, Perfect Days filminin konusu ne? Perfect Days filminin oyuncuları kim?

PERFECT DAYS FİLMİNİN KONUSU NE?

Her biri teknolojik sanat eseri gibi görünen umumi tuvaletleri temizlemekle görevli Hirayama (Kôji Yakusho), işini son derece titizlikle, kendini adamışlıkla ve gururla yapar. Onun gözünde, tekrarladığı eylemler bir sanat haline gelmiş, çevresiyle uyumlu bir gelenek oluşturmuştur. Ancak beklenmedik bir dizi karşılaşma, izleyicileri Hirayama'nın geçmişine götürür.

Müzik kasetleri, ağaçlardan süzülen gün ışığı, kitaplar gibi günlük hayatın küçük mucizeleriyle varoluşun güzelliklerini keşfe çıkan Hirayama, sakin bir mutluluk arayışına yönelir. "Mükemmel Günler" adını Lou Reed'in eşsiz klasiği "Perfect Day"den alıyor ve bu film, yaşamın sıradan güzelliklerine bir yolculuk yaparak izleyicilere bir anın tadını çıkarma ve küçük mutlulukların değerini anlama fırsatı sunuyor.

PERFECT DAYS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kôji Yakusho - Hiramaya

Tokio Emoto - Takashi

Tomokazu Miura - Tomoyama

Yumi Asou - Keiko

Min Tanaka - Evsiz Adam

Aoi Yamada - Aya

Arisa Nakano - Niko

Sayuri Ishıkawa - Anne

Jumi Aso

PERFECT DAYS FİLMİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Perfect Days filminin vizyon tarihi 21 Aralık olarak belirlendi fakat Türkiye'de ne zaman vizyona gireceği bilinmiyor.