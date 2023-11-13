Kanunsuz Topraklarda filminin konusu ne? Kanunsuz Topraklarda filminin oyuncuları kim?

Kanunsuz Topraklarda (Savage Dog) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanunsuz Topraklarda filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kanunsuz Topraklarda filminin konusu ne? Kanunsuz Topraklarda filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:00
Kanunsuz Topraklarda filminin konusu ne? Kanunsuz Topraklarda filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Kanunsuz Topraklarda filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jesse V. Johnson üstleniyor. Peki, Kanunsuz Topraklarda filminin konusu ne? Kanunsuz Topraklarda filminin oyuncuları kim? 

KANUNSUZ TOPRAKLARDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Indochina, 1959. Suçlu sınıf tarafından kontrol edilen Vahşi Batı kenti: Vietnam savaş ağaları ve Avrupa savaş suçluları. Den-Dhin-Chan Çalışma Kampı dört tehlikeli adam tarafından yönetiliyor. Ülkedeki en büyük hapishane, burada, Avrupa’daki eski şampiyon boksör Martin Tilman (Scott Adkins), zengin suçluların yüksek bahislerle oynanan karşılaşmalarında kumar oynadığı turnuvalarla mücadele etmek için bir isim yaptı. Tilman serbest bırakılacağı zaman, sadece eve dönmek istiyor, ancak cezaevindeki bozuk güçler onu tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tilman’ın tuttuğu her şey şiddet içeren bir şiddet eylemiyle ortadan kaldırıldığında sorumluluk sahibi olan beş kişiyle yüzleşmek ve intikamını almak zorundadır.

KANUNSUZ TOPRAKLARDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Scott Adkins

Juju Chang

Marko Zaror

Vladimir Kulich

Keith David

Cung Le

Sheena Chou

Matthew Marsden

Aki Aleong

Luke Massy

Jon Lee Brody

Billy Smith

Charles Fathy

KANUNSUZ TOPRAKLARDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kanunsuz Topraklarda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.


Kanunsuz Topraklarda Savage Dog konusu nedir?

İlgili Haberler

Perfect Days filminin konusu ne, oyuncuları kim? Perfect Days Türkiye'de ne zaman vizyona girecek?

Perfect Days filminin konusu ne, oyuncuları kim? Perfect Days Türkiye'de ne zaman vizyona girecek?
Özge Özpirinçci başrollü Sandık Kokusu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sandık Kokusu ne zaman, nerede başlayacak?

Özge Özpirinçci başrollü Sandık Kokusu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sandık Kokusu ne zaman, nerede başlayacak?
Bir Derdim Var dizisinin konusu nedir? Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimdir? Bir Derdim Var dizisi uyarlama mı?

Bir Derdim Var dizisinin konusu nedir? Bir Derdim Var dizisinin oyuncuları kimdir? Bir Derdim Var dizisi uyarlama mı?

En Çok Okunan Haberler