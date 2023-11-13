Kanunsuz Topraklarda filminin konusu ne? Kanunsuz Topraklarda filminin oyuncuları kim?
Kanunsuz Topraklarda (Savage Dog) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanunsuz Topraklarda filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kanunsuz Topraklarda filminin konusu ne? Kanunsuz Topraklarda filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kanunsuz Topraklarda filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jesse V. Johnson üstleniyor. Peki, Kanunsuz Topraklarda filminin konusu ne? Kanunsuz Topraklarda filminin oyuncuları kim?
KANUNSUZ TOPRAKLARDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Indochina, 1959. Suçlu sınıf tarafından kontrol edilen Vahşi Batı kenti: Vietnam savaş ağaları ve Avrupa savaş suçluları. Den-Dhin-Chan Çalışma Kampı dört tehlikeli adam tarafından yönetiliyor. Ülkedeki en büyük hapishane, burada, Avrupa’daki eski şampiyon boksör Martin Tilman (Scott Adkins), zengin suçluların yüksek bahislerle oynanan karşılaşmalarında kumar oynadığı turnuvalarla mücadele etmek için bir isim yaptı. Tilman serbest bırakılacağı zaman, sadece eve dönmek istiyor, ancak cezaevindeki bozuk güçler onu tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tilman’ın tuttuğu her şey şiddet içeren bir şiddet eylemiyle ortadan kaldırıldığında sorumluluk sahibi olan beş kişiyle yüzleşmek ve intikamını almak zorundadır.
KANUNSUZ TOPRAKLARDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Scott Adkins
Juju Chang
Marko Zaror
Vladimir Kulich
Keith David
Cung Le
Sheena Chou
Matthew Marsden
Aki Aleong
Luke Massy
Jon Lee Brody
Billy Smith
Charles Fathy
KANUNSUZ TOPRAKLARDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kanunsuz Topraklarda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.
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