Sağlık Oluversin Gari filminin yönetmen koltuğunda Hasan Dogan oturuyor. Filmin senaristliğini Murat Gürvardar üstleniyor. Peki, Sağlık Oluversin Gari filminin konusu ne? Sağlık Oluversin Gari filminin oyuncuları kim?

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Köyde yeni bir gün başlar. Dedikoducu Sıdıka ve kızı Ayşe devreye girerler. Derya’nın Güney’e olan kızgınlığı geçmez. Güney bu konuyla ilgili imam Suphi’ye danışır ve hoca O’nu Deniz’e yönlendirir. Deniz ve Güney iş birliği Derya’yı biraz yumuşatacaktır. Bu arada Seda aşkından vazgeçmez karavan satın alır, köye yerleşir ve Derya ile ilgili bilgiler toparlamaya başlar. Bu durum köyde komik olaylar yaşanmasına sebep olur. Derya’nın Deniz için uzun süredir takip ettiği doktor Güney’in yakın arkadaşıdır ve Türkiye’dedir. Geriye Deniz’i ameliyata ikna etmek kalır. Ve hastane süreci başlar. O sırada Derya hakkında araştırma yapan Seda, muhtarlıkta Sadri’nin yokluğundan faydalanıp önemli bir dosya bulur. Dosyada Derya’nın Sadri’nin kızı olmadığı, evlatlık alındığı yazar. Seda hastaneye gelip Güney’e bu ailenin dolandırıcı olduğunu, Derya’nın Sadri’nin öz kızı olmadığını söyler, dosyayı gösterir ve hepsi şok olur…

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Birand Tunca

Aslıhan Malbora

Tuğba Melis Türk

Halil İbrahim Kurum

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sağlık Oluversin Gari filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2 olarak belirlendi.