Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu?

Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Sahipsizler’in başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı ve Umut Kaplıca paylaşıyor. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 28 Mayıs Çarşamba Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alaz soyunu devam ettirmek ve aşiret geleneklerini yerine getirmek isteyen Pervin, Devran’ın bir an önce çocuk sahibi olması konusunda baskısını artırır. Buna karşılık Azize, bu kararı kendi özgür iradesiyle, zamanı geldiğinde almakta ısrar eder.

Fırat, Pervinlerin Devran için Meryem’e talip olduğunu öğrenince büyük bir öfkeye kapılır. Yusuf ile Zeliha’nın ilişkisi giderek kötüleşir ve sonunda kaçınılmaz bir ayrılığa sürüklenir. Bu durum özellikle Haşmet ve Remziye’nin yüzünü güldürür.

Ailesinden gördüğü baskılar sonucunda köşeye sıkışan Devran, kendini kontrol edemez ve Azize ile arasındaki gerilimi daha da artıracak bir adım atar. Öte yandan Devran, Meryem ile istemediği bir evliliğe doğru adım adım ilerlerken Azize, son bir çabayla nikâhı basar.