Sahipsizler dizisinin yeni sezonu ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Sahipsizler dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Pervin engellemeye çalışsa da, Azize ile Devran’ın düğününü yapmak için başta Cevdet olmak üzere herkes seferber olur. Kardeşler bu heyecana ortak olurken, her birinin hayatında onları mutlu edecek gelişmeler yaşanır. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünen Meryem, bunun bedelini ödetmek için büyük bir hınç duyar.

Hamiyet’in onu gözden çıkardığını düşünen Yavuz, bu durumun nedeni olarak gördüğü Devran’a çok öfkelidir. Geçmişten bugüne Vahap yüzünden büyük acılar çektiğini düşünen Fırat, intikamını almak için bir plan hazırlar. Azize, Devran ve kardeşler en mutlu günlerini gönüllerince yaşarken, başlarına geleceklerden habersizdir.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin 29. bölümü 10 Eylül Çarşamba saat 20.00’de Star TV ekranlarındaki yerini alacak.