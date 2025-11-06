Sahipsizler dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Sahipsizler dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sahte Hazar’ın ölümünün ardından ortalık karışır. Devran, Aras’ın oyununa gelip İlyas ve Çavuş’un aşiretin liderliğine göz diktiklerini düşünür ve harekete geçer. Ancak bu kez hedef yalnız o değildir: Yavuz, intikam planını devreye sokar ve Samet’i kaçırır. Öte yanda Firuze, Bahar’ın hastalığının ilerlediğini ve karaciğer nakli gerektiğini öğrenir; Yusuf’tan yeniden Bahar’ın yanında olmasını ister.

Devran ve Azize, Yavuz’un izini bulmak için seferber olurken, Aras ve Bade, Devran’ı köşeye sıkıştıracak Azize ile ilgili bir bilgiyi ele geçirir.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 12 Kasım Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.