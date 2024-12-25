Yayınlanma: 25.12.2024 - 19:38

Güncelleme: 25.12.2024 - 19:38

Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne olduğu ve yeni bölümde neler olacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azize'yi ele geçirmek için elinden gelen her şeyi yapan Yavuz, ona ulaşabilmek için Cemo'yu tuzağa düşürür. Cevdet ise kardeşlerin Rıfat'ın çocukları olduğunu fark etmenin şoku içindeyken, çocuklar sonunda Aslan amcalarını bulmuş olmanın mutluluğunu yaşarlar. Annesinden ve kardeşlerinden bir türlü kıymet görmeyen Cevdet, sonunda bu duruma isyan ederek Necla'dan evi boşlatmasını ister. Ancak yaptığı bu ani çıkış apartmanda büyük bir tartışmayı alevlendirir. Azize'yi almak için tüm hazırlıkları yapan Yavuz'un Cevdet'le karşı karşıya gelme zamanı gelmiştir.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Azize'den vazgeçmeye niyeti olmayan Yavuz, Cemo'nun hayatına karşılık Azize'yi ister. Bu teklif herkesi öfkelendirirken, kardeşlerinin hayatını riske atmak istemeyen Azize çok fazla seçeneğinin olmadığını fark eder. Ablalarının gidişi kardeşler için yıkım olurken, Remziye ve Necla onlardan kurtulabilmek için yeni bir planı devreye sokarlar. Yavuz'un gerçek babası olduğunu kabul etmek istemeyen Azize bir çıkmazın içine sıkışırken, Hamiyet'in ona dair planını öğrenmek her şeyi daha da zorlu bir noktaya sürükler. Yavuz'un Azize'yi almasına mani olamayan Cevdet bu duruma çok üzülür, ancak Azize'yi kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır.