Sahtekarlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahtekarlar dizisinin son bölümünde ne oldu?

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Asya nikah masasında çaresizce oturmaktadır. Tek umudu Ertan’dadır. Ertan ise hiç beklemediği bir darbeyle sarsılmış; Asya’ya uzanması gereken el, hayat tarafından tutulup geri çekilmiştir. Asya, kaçınılmaz sonuna doğru eli kolu bağlı, adeta göz göre göre sürüklenmektedir. Hidayet ise çocuklarıyla giriştiği savaşta bu kez açıkça bir ihanetle yüzleşir. Bu ihanet onu, geri dönüşü olmayan kararların eşiğine getirir. Asya dahil, herkes için yeni planlar yapmaya başlar. Taha ise geçmişin gölgesindeki bir gerçekle yüzleşirken, yanında şaşırtıcı bir biçimde Simla’yı bulur.

Asya ve Ertan, her geçen gün birbirlerine biraz daha çekilirler. Artık gönülden geçenler dile dökülmekte, saklanan duygular kendini günbegün ele vermektedir. İmkânsızlıkların ortasında yeşeren tek şey, aralarındaki aşktır. Onlar için en tehlikeli şey artık düşmanlar değil, hisleridir…

Öte yandan Eyüp, Asya’nın Ertan’la birlik olup kendisini oyuna getirdiğine inanır ve artık Asya’yı kökünden yakmaya ant içer. Bu yangın yalnızca Asya’ya değil; mahallenin sokaklarına, Asya’nın evine, dostlarına ve Ertan’a da sıçrar. Asya, kaçacak hiçbir yer bulamaz; kader onu kıstırmıştır. Ertan duygularının peşinde Asya’yı, diğerlerini ve kendisini bu cendereden çekip alabilecek mi?

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Asya ve Ertan, Eyüp’ün kurduğu kanlı planın ortasında kalmışlardır. Bir yanda celladına götürülen Taha… Diğer yanda canhıraş, onu kurtarmak peşinde Ertan… Asya tüm yaşananların sorumluluğunu omzunda hissetmektedir. Fakat Eyüp’e yalvarmaktan başka elinden gelen bir şey yoktur. Tüm bu fırtınada Ertan’ın Eyüp’e söyleyeceği bir cümle, belki de kaderlerinin yönünü değiştirecek tek ışık olabilir.

Asya’nın dayısının karşısında düştüğü hâl, Eymir’i hiç beklenmeyen bir karşı duruş almaya zorlar. İçindeki Asya sevgisi tüm bağlarının önüne geçer. Hidayet ise çocuklarıyla giriştiği savaşta son sınırdadır; Koray’ın boynuna ipi dolamış, altındaki iskemleyi her an tekmelemek üzeredir. Asya’nın ailesi ise babanın yıllar sonra eve dönüşü ile sarsılır. Herkes kendi hesabını sormak için can atmaktadır. Bu hengâmede Taha ve Simla, kendilerini beklemedikleri bir maceranın içinde, el ele bulurlar.

Ertan ve Asya’nın tüm oyunlar ve yalanlar arasından su yüzüne çıkıp görünür olan aşkları, en büyük sınavını vermek üzeredir. Önlerindeki engelleri aşmak için bir karar vermek zorunda kalırlar. Bu karar, etraflarındaki dünyaya karşı omuz omuza ve birbirlerine hiç olmadıkları kadar yakın durmaları demektir. Fakat hiç beklemedikleri ise; namlusu onlara çevrili, pusuda onları bekleyen, ateşlenmeye hazır bir silahtır…

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü 30 Kasım akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.