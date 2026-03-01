Sahtekarlar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sahtekarlar dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ertan, duygularının peşinden gider ve Asya ile ilişkisinde yeni bir sayfa açar. Aralarındaki bağ güçlenir, yakınlaşır; ancak Asya'nın içinde büyüyen fedakârlık duygusu, bu mutluluğa sessiz bir gölge düşürür.

Annesi onu bir tarafa, Asya'sı öbür tarafa çeker. Ertan tereddüt etmez, aşkını seçer. Ama bu seçim, Asya'nın omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırır.

Tam bu sırada İbrahim, hiç beklenmedik bir hamle yapar. Takıntı haline getirdiği ilişkisinin defterini kapatır; ama kapanan bir kapı, başka bir kapıyı ardına kadar açar. Hidayet, Asya'yı karşısına oturtur ve İbrahim'le evlenmesini ister. Duygular ve hesaplar iç içe geçer; artık hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ertan ve Asya, duygularının yön verdiği bir süreçte birlikte hareket ederken üzerlerindeki Hidayet Bakizade baskısı son noktaya gelir. Asya’nın, Ertan’ın annesinin yerini öğrenebilmek için İbrahim’le yaptığı iş birliği, görünürde çözüm arayışı olsa da riskli bir yolun başlangıcına dönüşür.

Hidayet’e karşı alınan tavır ise yalnızca onları değil, hayatlarına dokunan herkesin düzeninin sarsılmasına neden olan zincirleme gelişmeleri beraberinde getirir.

Artan baskı ve yıpratıcı gelişmelerin ortasında Ertan’ın aldığı karar ilişkilerinde geri dönüşü zor bir dönemece girildiğini açıkça hissettirir.

SAHTEKARLAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahtekarlar dizisinin 20. bölümü 1 Mart Pazar akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.