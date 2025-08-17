Sakıncalı dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Sakıncalı dizisinin yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün oturuyor. Dizinin senaristliğini Ayça Üzüm üstleniyor. Sakıncalı dizisinin nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Sakıncalı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sakıncalı dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

SAKINCALI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Güçlü bir kadının çocuğunun intikamını alma hikâyesi.

SAKINCALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci yer alacak.

SAKINCALI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sakıncalı dizisi NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.