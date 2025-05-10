Şakir Paşa Ailesi dizisinin sezon finali ne zaman yayımlanacak? Şakir Paşa Ailesi dizisinin son bölümünde ne oldu?

Şakir Paşa Ailesi dizisi sezon finali ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin son bölümünde neler olduğu araştırılıyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisinin sezon finali ne zaman yayımlanacak? Şakir Paşa Ailesi dizisinin son bölümünde ne oldu?

Şakir Paşa Ailesi dizisinin sezon finali ne zaman yayımlanacak? Şakir Paşa Ailesi dizisinin son bölümünde ne oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 23:42

Şakir Paşa Ailesi dizisinin yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş oturuyor. Şakir Paşa Ailesi’nin başrollerini Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu paylaşıyor. Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisinin sezon finali ne zaman yayımlanacak? Şakir Paşa Ailesi dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar dizisinin sezon finali 11 Mayıs Pazar saat 20.00'de NOW'da yayımlanacak.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Asım, Rozali’yle evlenmeye karar verdiğini açıklayınca köşk bir anda karışır. Bu evliliğe en büyük itiraz İsmet’ten gelince ortalık iyice gerilir. Köşkteki bütün kadınlar Rozali’den kurtulmanın yolunu ararken, Cevat ise ailede Asım’ın tek destekçisi olur. Fakat onun da asıl niyeti şüphelendiği gerçekleri ortaya çıkarmaktır.


Etiketler: #Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar #Şakir Paşa Ailesi

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