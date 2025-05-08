Max ile aralarında kriz çıkmıştı: Prens dizisinin galasına kimse katılmadı, koltuklar boş kaldı!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 10:16

Güncelleme: 08.05.2025 - 10:16

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı ve Giray Altınok’un başrolünde yer aldığı Prens dizisinin üçüncü sezonu, 9 Mayıs’ta Max platformunda izleyiciyle buluşacak. Merakla beklenen sezon öncesinde galanın 7 Mayıs’ta yapılması planlandı.

YAYINCI İLE YAPIM ŞİRKETİ ANLAŞAMADI



Gala öncesi Max platformu ile yapım şirketi MGX Yapım arasında davetli listesi nedeniyle kriz çıktı. Max, galaya sınırlı sayıda kişi çağrılmasını isterken, MGX Yapım tüm oyuncu ve teknik ekibin davet edilmesini talep etti. Bu anlaşmazlık üzerine gerilim tırmandı.

OYUNCULARDAN TOPLU GALA BOYKOTU



Yaşanan bu gerilimin ardından başrol oyuncusu Giray Altınok, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Biz diziyi beraber çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz” diyerek galaya katılmayacaklarını bildirdi. Diğer oyuncular da bu karara destek verdi.

GALA SALONU BOŞ KALDI



Gala günü geldiğinde ise beklenen kalabalık oluşmadı. Oyuncuların katılmadığı etkinlikte salon neredeyse tamamen boş kaldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Max platformunun tüm alternatif çözümlerine rağmen Prens ekibi galaya katılmadı.

DİZİ YAYINLANMADAN ÖNCE GÜNDEM OLDU



Üçüncü sezonu öncesinde büyük bir krizle gündeme gelen Prens dizisi, 9 Mayıs’ta Max platformunda izleyicilerle buluşacak. Gala krizinin dizinin izlenme oranlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu.