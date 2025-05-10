Merakla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu!
Çift Kişilik Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizi mayıs ayında izleyicisiyle buluşacak.
Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrolde yer aldığı Çift Kişilik Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu. Ayşe Üner Kutlu'nun senaristliğini üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor.
Çift Kişilik Oda 22 Mayıs'tan itibaren perşembe akşamları Now TV'de ekranlara gelecek.
Gözde Seda Altuner, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Levent Ülgen ve Ayşe Tunaboylu gibi isimlerin yer aldığı dizi bir otelin mirasçısı Kaan ile Nilüfer'in romantik ilişkisine odaklanıyor.
Etiketler: #Çift Kişilik Oda #yeni dizi #NOW TV
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