Yayınlanma: 25.12.2024 - 23:57

Güncelleme: 25.12.2024 - 23:57

Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünde ne olduğu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu'nun son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SANDIK KOKUSU'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bora, Karsu’ya ilk günden beri ondan hoşlandığını söylerken Kıvanç, Irmak’ın eskiden Filiz’in kocası ile evlendiğini öğrenir. Ayça’nın arkadaşı, Hakan’dan hoşlanmaya başlarken Ayça, Hakan’ı kıskandığını hisseder.

Karsu ve Bora'nın aşkı dikkat çekerken Feryal, Filiz'den intikam alma planları yapar. Ayça'nın Hakan'ı Petek'ten kıskanması ise akılları karıştırırken, polisin Filiz'in yakınlarını sorgulaması merak uyandırır.