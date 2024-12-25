‘Prens’ dizisinde büyük sürpriz: Binnur Kaya ile el sıkıştılar!
'Prens' dizisinin merakla beklenen 3. sezon çekimleri 7 Ocak’ta başlıyor. Fenomen dizinin okuma provası yarın yapılacak.
'Prens' dizisinin merakla beklenen 3. sezon çekimleri 7 Ocak’ta başlıyor. Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğuna ilk sezonu da çeken Bülent İşbilen oturacak.
Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Ceyda Düvenci, Onur Özaydın ve Çağlar Ertuğrul’un rol aldığı diziye çok değerli bir oyuncu daha katılıyor.
Ülkemizin en iyi oyuncularından Binnur Kaya ‘Prens’le el sıkıştı.
Kaya Osmanlı’dan karakterlerin de olacağı Prens’in 3. Sezonunda Venedik Kraliçesi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
Etiketler: #prens #binnur kaya
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu pes dedirtti
- AKP’nin 2025 planı ne?
- Bakan Işıkhan asgari ücreti böyle duyurdu!
- TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonundan çekildi
- DİSK'ten asgari ücret açıklaması
- Azerbaycan Havayolları'na ait uçak düştü
- 'Enderun sisteminde' eğitim veriliyor