‘Prens’ dizisinde büyük sürpriz: Binnur Kaya ile el sıkıştılar!

'Prens' dizisinin merakla beklenen 3. sezon çekimleri 7 Ocak’ta başlıyor. Fenomen dizinin okuma provası yarın yapılacak.

‘Prens’ dizisinde büyük sürpriz: Binnur Kaya ile el sıkıştılar!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 22:25

'Prens' dizisinin merakla beklenen 3. sezon çekimleri 7 Ocak’ta başlıyor. Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğuna ilk sezonu da çeken Bülent İşbilen oturacak.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Ceyda Düvenci, Onur Özaydın ve Çağlar Ertuğrul’un rol aldığı diziye çok değerli bir oyuncu daha katılıyor.

Ülkemizin en iyi oyuncularından Binnur Kaya ‘Prens’le el sıkıştı. 

Kaya Osmanlı’dan karakterlerin de olacağı Prens’in 3. Sezonunda Venedik Kraliçesi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.


Etiketler: #prens #binnur kaya

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