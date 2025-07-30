Savaş Üstüne Savaş filminin konusu ne, oyuncuları kim? Savaş Üstüne Savaş filmi ne zaman vizyona girecek?

Savaş Üstüne Savaş filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Paul Thomas Anderson üstleniyor. Peki, Savaş Üstüne Savaş filminin konusu ne? Savaş Üstüne Savaş filminin oyuncuları kim?
SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Kötü düşmanları 16 yıl sonra yeniden ortaya çıktığında, eski devrimcilerden oluşan bir grup, kendi içlerinden birinin kızını kurtarmak için yeniden bir araya gelir.
SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Leonardo DiCaprio
Benicio Del Toro
Sean Penn
Teyana Taylor
Regina Hall
Chase Infiniti
Alana Haim
Wood Harris
SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONS GİRECEK?
Savaş Üstüne Savaş filminin 26 Eylül 2025 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.