Savaş Üstüne Savaş filminin konusu ne, oyuncuları kim? Savaş Üstüne Savaş filmi ne zaman vizyona girecek?

Savaş Üstüne Savaş filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Paul Thomas Anderson üstleniyor. Peki, Savaş Üstüne Savaş filminin konusu ne? Savaş Üstüne Savaş filminin oyuncuları kim?

SAVA Ş Ü ST Ü NE SAVA Ş FİLMİNİN KONUSU NE?

Kötü düşmanları 16 yıl sonra yeniden ortaya çıktığında, eski devrimcilerden oluşan bir grup, kendi içlerinden birinin kızını kurtarmak için yeniden bir araya gelir.

SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ F İLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Leonardo DiCaprio

Benicio Del Toro

Sean Penn

Teyana Taylor

Regina Hall

Chase Infiniti

Alana Haim

Wood Harris

SAVAŞ ÜSTÜNE SAVAŞ F İLMİ NE ZAMAN V İ ZYONS G İ RECEK?

Savaş Üstüne Savaş filminin 26 Eylül 2025 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.