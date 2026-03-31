Sayfaların arasından çıkıp sinema tarihini değiştiren 5 film...

The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli - 1994) Stephen King’in "Rita Hayworth ve Shawshank'in Kurtuluşu" adlı kısa romanından Frank Darabont tarafından beyaz perdeye taşınan ve 9.3 IMDb puanıyla zirveyi kimseye bırakmayan bu film haksız yere hapse giren bir bankacının sabır ve dostlukla örülü 20 yıllık kaçış hikayesini işler.

The Godfather (Baba - 1972) Mario Puzo’nun çok satan romanından Francis Ford Coppola’nın usta yönetmenliğiyle sinemaya uyarlanan ve 9.2 IMDb puanına sahip olan "The Godfather", suç dünyasının karanlık dehlizlerinde bir ailenin yükselişini ve trajedisini konu edinir.

Fight Club (Dövüş Kulübü - 1999) Chuck Palahniuk’un yeraltı edebiyatında devrim yaratan romanından David Fincher’ın ellerinde bir kült haline gelen ve 8.8 IMDb puanına ulaşan "Fight Club", modern dünyanın tüketim çılgınlığına karşı sert bir yumruk indirir.

The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği - 1991) Thomas Harris’in gerilim dolu romanından Jonathan Demme tarafından yönetilen ve 8.6 IMDb puanıyla türünün en iyilerinden kabul edilen yapım, psikolojik gerilimin sınırlarını zorlar.