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Sefiller (Les Misérables) filminin konusu ne? Sefiller filminin oyuncuları kim?

Sefiller (Les Misérables) filminin konusu ne? Sefiller filminin oyuncuları kim?

26.07.2025 19:39:00
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Haber Merkezi
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Sefiller (Les Misérables) filminin konusu ne? Sefiller filminin oyuncuları kim?

Sefiller filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sefiller filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sefiller filminin konusu ne? Sefiller filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Sefiller filminin yönetmen koltuğunda Tom Hooper oturuyor. Filmin senaristliğini Bill Nicholson, Alain Boublil üstleniyor. Peki, Sefiller filminin konusu ne? Sefiller filminin oyuncuları kim? 

SEFİLLER FİLMİNİN KONUSU NE?

19. yüzyıl Fransasında geçen film, yıkılan hayaller, kalp kırıklıkları, tutkular ve fedakarlıklar üzerine kurulu. Jean Valjean olarak bilinen 24601 nolu mahkum, hapishaneden salınır. Kendisine yeni bir hayat kurmak ister ama müfettiş Javert'in gölgesi onu daima takip etmektedir. Jean Valjean Fantine'in kızı Cosette ile ilgilenmeyi kabul ettikten sonra ikisinin hayatı da tamamen değişecektir. Fransız Devrimi'nin arifesinde geçen hikaye ihtilalin her iki tarafının da yüzünü gözler önüne serer. Ünlü yazar Victor Hugo'nun aynı isimli ünlü edebiyat klasiğinden uyarlanan Les Miserables (Sefiller), Jean Valjean'ın ölümsüz hikayesini beyazperdeye taşıyor. Oscarlı sinemacı Tom Hooper'ın yönetmenliğinde çekilen filmin oyuncu kadrosu ise Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter ve Amanda Seyfried gibi birbirinden ünlü isimlerden oluşuyor.

SEFİLLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hugh Jackman

Russell Crowe

Anne Hathaway

Amanda Seyfried

Helena Bonham Carter

Sacha Baron Cohen

Eddie Redmayne

Aaron Tveit

Samantha Barks 

Daniel Huttlestone 

Josef Altin 

Tony Rohr 

Richard Dixon 

Andy Beckwith 

Georgie Glen

Paul Thornley 

Michael Jibson 

Bertie Carvel 

Tim Downie 

Andrew Havill 

Dick Ward 

Nicola Sloane 

David Stollery 

Ross McCormack 

SEFİLLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sefiller filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.

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