Esas Oğlan dizisinin yayın tarihi belli oldu

Hadise ve Seda Bakan'ı buluşturan GAIN dizisi Esas Oğlan'ın yayın tarihi belli oldu.

Esas Oğlan dizisinin yayın tarihi belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 22:37

Hadise ve Seda Bakan'ın başrolde yer aldığı Esas Oğlan dizisinin yayın tarihi belli oldu. Senaryosunu Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk'ün kaleme aldığı dizi, 22 Kasım itibariyle izleyicisi ile buluşacak. 

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in yer aldığı dizi cuma günleri GAIN'de ekranlara gelecek. 

Dizi, aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadının bir araya gelip, birbirleri için doğru erkeği aramaya başlamasını konu ediniyor.

Dizide Hadise ve Seda Bakan dışında Şükrü Özyıldız, Serhat Teoman, Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, Yılmaz Bayraktar gibi isimler yer alacak.


Etiketler: #Esas Oğlan dizi #Hadise #seda bakan

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