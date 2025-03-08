Serçenin Gözyaşı filminin konusu ne? Serçenin Gözyaşı filminin oyuncuları kim?
Serçenin Gözyaşı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Serçenin Gözyaşı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Serçenin Gözyaşı filminin konusu ne? Serçenin Gözyaşı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Serçenin Gözyaşı filminin yönetmen koltuğunda Aysun Akyüz Mehdiabbas oturuyor. Filmin senaristliğini Şengül Boybaş üstleniyor. Peki, Serçenin Gözyaşı filminin konusu ne? Serçenin Gözyaşı filminin oyuncuları kim?
SERÇENİN GÖZYAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Emine, kocası Mustafa tarafından sürekli şiddete uğrayan, tecavüz edilen bir kadındır. Yine kocası tarafından şiddete uğradığı bir gün kaçmaya çalışan Emine, kocası onu yakalayınca mücadele eder ve bu sırada kocasının silahı ateşlenir. Mustafa ölmez ancak durumu kritiktir. Mağdur kadınların davalarıyla ilgilenen başarılı avukat Ayten Çetiner, Emine’nin davasını alır. Ayten’in annesi Nilüfer, “Ses Sizsiniz Derneği"ni kurmuştur ve Ayten bu derneği uluslararası platformlara taşıyarak büyük başarılar elde eder. Emine, kanser nedeniyle vefat eden Ayten’in annesi ile aynı köydendir. Bu tesadüf, aradan yıllar geçmesine rağmen ‘geçmişin geleceğin aynası’ olduğu tezini güçlendirir.
SERÇENİN GÖZYAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ezgi Şenler
Uğur Güneş
Yeşim Salkım
Tamer Karadağlı
Soydan Soydaş
Arzu Cabar
Özlem Gürses
Bilge Şen
Evren Erler
Sedef Şahin
Kubilay Penbeklioğlu
SERÇENİN GÖZYAŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Serçenin Gözyaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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